Einen riesigen Sprung machte der A3 im Cockpit. Statt der sonst üblichen runden Luftauslässe sitzen die jetzt eher eckigen Lüfterdüsen wie Satelliten links und rechts am Instrumententräger hinter dem Lenkrad. Alles wirkt deutlich kantiger, bis hinein in die Türen. Fließende Linien sucht man vergeblich. Der größte Teil der Bedienung läuft über den Touchscreen in der Mitte. Physische Schalter gibt es noch für Klimaanlage und Sitzheizung. Statt des bekannten Schalthebels für die S-Tronic hat der Audi A3 nun wie der Golf einen Mini-Shifter. Und damit auch der Beifahrer eingreifen kann, falls ihm die Lautstärke zu hoch ist, platzierten die Designer daneben einen kleinen runden berührungsempfindlichen Knopf, etwa so groß wie eine Zwei-Euro-Münze.