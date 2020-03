Der arbeitslose Schuster aus Tschechien (51) kann es einfach nicht lassen: 13 Vorstrafen hat der Kriminelle gesammelt, alle wegen Einbruchsdiebstählen. Zuletzt kassierte er sechs Jahre Haft, saß bis zum Mai 2019 in seiner Heimat in der Zelle. Als er wieder rauskam, ging der Mann sofort wieder einbrechen: 89 Fälle listete der Staatsanwalt zwischen 21. Juni und 30. August 2019 auf, 35 Fälle blieben beim Versuch. Die Tatorte, großteils Firmengebäude, finden sich quer verteilt in ganz Österreich. Dabei hätte der Angeklagte ein unbefristetes Aufenthaltsverbot in Österreich. Er legte ein Geständnis ab. Die Richterin sprach die Höchststrafe für gewerbsmäßig schweren Einbruchsdiebstahl aus: fünf Jahre Haft. Das Urteil nahm der Tscheche an.