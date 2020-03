„Mehrere Hinweise“ in diese Richtung

Die Vermutung, dass Rauchen bei der neuen Lungenerkrankung ein Risikofaktor sein könnte, liege nahe, sagt Neuberger. Erste Berichte aus China über überwiegend männliche Covid-19-Patienten hätten bereits in die Richtung gewiesen, „dass das auch etwas mit Lebensgewohnheiten zu tun hat“. Denn in China würden deutlich mehr Männer als Frauen rauchen, so der Wissenschaftler von der Medizinischen Universität Wien. Mittlerweile gebe es „mehrere Hinweise“ in diese Richtung. Auch beim verwandten MERS-Virus (Bild unten) habe es unter den Verstorbenen eine Häufung an Rauchern gegeben.