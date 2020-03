Kosten für Raucher sind gestiegen

Für Zigaretten zahlen die Österreicher derzeit im Schnitt 5,1 Euro - davon gehen 77 Prozent an den Staat. Die Kosten für Raucher sind 2019 um fünf Cent gestiegen - am meisten betroffen waren Billigmarken. In Summe setzte die Branche im Vorjahr 3,2 Milliarde. Euro um.