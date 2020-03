Immer mehr Menschen kehren in die Orte zurück, in denen sie arbeiten

Da die Zahl der neuen Coronavirus-Infektionen stark zurückging, lockerten die Behörden die Reisebeschränkungen. In 18 Regionen wurden zudem am Montag die Notfallmaßnahmen gesenkt. Immer mehr Unternehmen nehmen ihre Geschäftstätigkeit nun wieder auf. Daten des Verkehrsministeriums zeigen, dass in der Vorwoche, der dritte Wochen nach der verlängerten Mond-Neujahrspause, durchschnittlich 15,8 Millionen Passagiere pro Tag aus ihren Heimatstädten in die Orte zurückgekommen sind, in denen sie arbeiten: insgesamt fast 300 Millionen Menschen.