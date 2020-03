Wie berichtet, hatte Berglandchef Sepp Braunshofer - animiert von Greenpeace - den mutigen Schritt zur Pfandflasche gewagt. Seit Kurzem fließt das „weiße Gold der Alm“ für die Biomarken von Spar (Natur pur) und Rewe (Ja! Natürlich) neben dem Werk in Aschbach auch in der Abfüllanlage in Wörgl ins Glas.