Eine tragische Entdeckung haben Einsatzkräfte der Wiener Berufsfeuerwehr im Zuge ihres Löscheinsatzes in einer brennenden Wohnung in der Nacht auf Dienstag in Wien-Favoriten machen müssen. Die Helfer entdeckten in den Räumlichkeiten die 89 Jahre alte Mieterin, für die Pensionistin kam zu diesem Zeitpunkt bereits jede Hilfe zu spät.