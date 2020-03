Beim Konzert werden neben zahlreichen Ehrengästen wieder viele Salzburger Special-Olympics-Teilnehmer der heurigen Winterspiele 2020, die im Jänner in Villach stattgefunden haben, mit ihren Medaillen dabei sein. Ihnen zu Ehren stimmen alle drei Kapellen gemeinsam zum Abschluss die inoffizielle Hymne „One Moment in Time“ an und erwecken den olympischen Geist im Publikum zum Leben. Der Reinerlös ergeht wieder zugunsten von Special Olympics Österreich und Menschen in Not in der Umgebung.