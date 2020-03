Gegen 20 Uhr wurde die Wiener Polizei am Montagabend von Zeugen alarmiert. Der Verdächtige hatte in einem Lokal in der Ungargasse beim Bahnhof Rennweg zunächst randaliert, „Heil Hitler“ und „Sieg heil“ skandiert sowie NS-Lieder gesungen. Danach rannte der 60-jährige Verdächtige zur S-Bahn und konnte von Beamten in einem Zug angehalten werden.