Nach China ist Südkorea von dem neuartigen Coronavirus am stärksten betroffen, in Europa ist es nach wie vor Italien. Die Rennställe Ferrari und Alpha Tauri habe beide in Italien ihren Sitz, zudem beliefert die Scuderia die Teams Haas und Alfa Romeo mit Motoren. In Pirelli hat die Formel 1 noch einen italienischen Reifenhersteller.