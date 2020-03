Moderne Therapieprogramme für Abhängige verschiedenster Süchte haben sich in den vergangenen Jahren stark verändert. „Das beginnt schon mit der Aufmerksamkeit: Noch vor wenigen Jahrzehnten schwieg man das Thema Drogen tot, heute wird es in der Öffentlichkeit deutlich wahrgenommen“, so der Psychiater. „Unser ,Orpheus-Programm’ setzt außerdem neue Akzente in der Suchtbekämpfung. Da der reine, alleinige Verzicht auf Suchtmittel schwer fällt, heißt es, diese Bereiche des Lebens mit schöneren Aktivitäten (Musik, Sport etc.) zu füllen. Nur Ersatz reicht hier nicht aus, es muss ein besseres Angebot erfolgen. So gelingt die Therapie ohne Verbote.“