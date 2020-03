Ziel: Spitzenklub

Der FC Inter Miami ist der 25. Club in der US-Profi-Fußballliga MLS, Beckham ist einer von fünf Besitzern und trägt zudem den Titel „President of Soccer Operations“. Miami will schnell zu einem Spitzenklub in den USA werden und Titel gewinnen. Der in Berlin geborene Stürmer Jerome Kiesewetter (27) schaffte es am ersten Spieltag nicht in den Inter-Kader und saß auf der Tribüne.