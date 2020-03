Rendi-Wagner will durch Länder touren und ortet „Zuspruch“

Am Montag hatte Rendi-Wagner angekündigt, in den kommenden Wochen - parallel zur Mitgliederbefragung - durch die Länder zu touren. Auch dabei liege ihr Fokus „klar“ auf den Mitgliedern und nicht auf Treffen mit den Landesparteien. Bisher habe sie „Zuspruch“ wahrgenommen: „Die Mitglieder wollen mitbestimmen und sind froh, wenn sich die Partei öffnet.“ Allerdings könnte der als Befreiungsschlag geplante Coup auch nach hinten losgehen: Die Roten in den Bundesländern ignorieren die Mitgliederbefragung, so gut wie niemand will dafür werben.