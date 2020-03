Unter der Haube kommt die fünfte Generation der Münchner E-Antriebstechnik zum Einsatz, die noch in diesem Jahr im SUV-Modell iX3 Premiere feiern wird. In der Studie kommt der Motor auf 390 kW/530 PS und ermöglicht einen Tempo-100-Spurt in etwa 4 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist mit über 200 km/h angegeben. Der Strom kommt aus einer 80 kWh großen Batterie, die für eine Reichweite von 600 Kilometern sorgen soll.