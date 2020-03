Trockenrasur:

Für die Trockenrasur bedient man sich eines Trockenrasierers. Diese sind erst einmal teurer in der Anschaffung. Dafür müssen hier nicht so häufig Klingen nachgekauft werden, was die Kosten gegenüber den Nassrasier-Systemen günstiger ausfallen lässt. Außerdem hat man bei einer Rasur mit diesen Geräten deutlich weniger Hautirritationen. Aufgrund der abgerundeten Scherköpfe ist eine sanftere Rasur möglich. Bei der Trockenrasur benötigt man keine zusätzlichen Utensilien. Da es sich bei den Geräten um Akku Rasierer handelt, sind sie perfekt für unterwegs geeignet. Die meisten werden mit einer praktischen Tasche geliefert und aufgrund ihrer Größe kann man sie prima in Handgepäck verstauen. Unter ihnen gibt es natürlich auch die entsprechenden Body- und Intimrasierer. Und last but not least sind die modernen Elektrorasierer auch für die Nassrasur geeignet.