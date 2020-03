Neben den drei neuen Fällen gibt es bisher neun bestätigte in Wien, drei in der Steiermark und je zwei in Tirol, Niederösterreich und Salzburg. Nach wie vor befinden sich nach Angaben von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) rund 350 Menschen österreichweit in Quarantäne. Meist handelt es sich dabei um Personen, die engen Kontakt mit am neuartigen Coronavirus Erkrankten hatten und als Vorsichtsmaßnahme auf behördliche Anweisung abgesondert wurden, hatte es am Montag vom Einsatzstab im Innenministerium geheißen.