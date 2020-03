Am Morgen des 2. März 1998 ist die 10-jährige Natascha Kampusch gerade auf dem Weg zu ihrer Schule in Wien, als sie plötzlich von einem Fremden in einen weißen Lieferwagen gezerrt und entführt wird. Der Mann fährt mit ihr ins 17 Kilometer entfernte Strasshof, wo er das Mädchen unter der Garage seines Hauses in einem nur wenige Quadratmeter großen Verlies einsperrt. erst im August 2006, als sie bereits 18 Jahre alt ist, gelingt der jungen Frau die Flucht.