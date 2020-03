Gut Ding braucht Weile! Hinter den Kulissen war wochenlang um eine Lösung gerungen worden, jetzt gibt es eine Neuregelung, was die Zweitwohnsitze in der Steiermark betrifft. Vier Punkte sollen jetzt im Landtag eingebracht werden: So sollen auch die weiß-grünen Gemeinden künftig (so wie in Tirol und Salzburg) eine prozentuelle Obergrenze an Nebenwohnsitzen selbst festlegen können.