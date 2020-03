170 angehende Designer werden derzeit in der WIMO in der Fromillerstraße in Klagenfurt ausgebildet. Mit großem Eifer tüfteln und basteln die Schüler in den acht Modeklassen an neuen Kollektionen. Vor allem in dieser Woche spielt es sich ab: Denn am Freitag und Samstag laden die WIMO-Klassen zur Modeshow in das Casino Velden. „Die Show findet alle zwei Jahre statt. Sie ist ein Höhepunkt für das Modeland Kärnten“, so Direktor Hermann Wilhelmer.