Die deutschen Ultras hörten auch am Montag mit ihrer Aktion gegen Hoffenheim-Präsident Dietmar Hopp nicht auf. Nur: Die Schmährufe und Schmähplakate beim Zweitligaspiel von Hannover richteten sich nicht mehr nur an den Hoffenheim-Boss, sondern auch an den österreichischen Red-Bull-Eigentümer Dietrich Mateschitz.