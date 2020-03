„Wir wissen nicht, was los ist“, krächzte der von Altach heimgeholte Mergim Berisha. Der wie zu viele Kollegen zu körperlos kickte. Vielleicht ist das im Herbst noch gut gegangen. Jetzt tut es das nicht mehr. Der LASK liegt – bevorstehende Punkteteilung hin oder her – schon sechs Zähler vorm Titelverteidiger. Es braucht ganz ganz dringend Lösungen, um die großen Saisonziele Meisterschaft und Cup-Sieg zu realisieren. Vor allem im Defensivverhalten, wie 14 Gegentore in nur fünf Partien bestätigen.