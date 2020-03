Von „Heil Hitler“ bis zu „Jesus ist unser Führer“

Es gibt auch österreichische Problemzonen in diesem Kontext. Kardinal Innitzer begrüßte Hitler zum „Anschluss“ am 15. März 1938 voll Begeisterung. Ein entsprechendes Schreiben an die Katholiken versah er mit „Heil Hitler“. Monate später hatte er offenbar die Erleuchtung und sprach in einer Rede vor 10.000 katholischen Jugendlichen: „Unser Führer ist Jesus, Jesus ist unser Führer.“