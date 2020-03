Zwei moderate Kandidaten geben Kandidatur auf

Buttigieg erreichte lediglich den vierten Platz, hinter Ex-Vizepräsident Joe Biden, dem Favoriten Bernie Sanders und dem Milliardär Tom Steyer, der seine Kandidatur zwischenzeitlich ebenfalls zurückzog. Später am Montag beendete auch die US-Senatorin Amy Klobuchar ihre Bewerbung um das Präsidentenamt. Die 59-Jährige kündigte umgehend an, sich von nun an hinter Joe Biden stellen zu wollen. Die Associated Press berichtete am Montagabend, dass auch Buttigieg von nun an die Kandidatur Bidens unterstützen werde.