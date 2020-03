Auf einen Abstecher nach Mallorca: Wer will, kann ab März von Klagenfurt aus auf die spanische Insel abheben. Laudamotion will 20.000 Fluggäste pro Jahr anlocken. Dabei wirbt man mit günstigen Tickets. Es ist ein erster Schritt in die neue Ära des Airports. Weitere Verbindungen werden angepeilt.