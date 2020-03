Auch Daniela sieht keinen Grund, wegzugehen. „Ich bin motiviert und freue mich auf das, was kommt“, erzählt die Salzburgerin. Gemeinsam mit rund tausend anderen Erstsemestrigen starten die zwei in einen neuen Lebensabschnitt. Bereits am ersten Tag ist ihr Stundenplan voll. Um 14 Uhr geht es weiter in den Hörsaal 230. „Einführung in die Betriebswirtschaftslehre“ bei Professor van Aaken. Rund 200 „Erstis“ haben sich für Jus oder Recht und Wirtschaft entschieden.