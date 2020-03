Der Internationale Skiverband hat die Entscheidung über die Durchführung des Alpinski-Weltcup-Finales in Cortina d‘Ampezzo vertagt. Dies teilte die FIS am Montagabend nach einer Telefonkonferenz der Council-Mitglieder mit. Nach Ausbruch des Coronavirus kommt es vorerst zu keinen Absagen von geplanten FIS-Weltcupveranstaltungen, damit findet auch der Herren-Weltcup am Wochenende in Kvitfjell statt.