Erst vor acht Jahren hat Schröcker mit Crossfit - einem Mix aus Ausdauersport, Gewichtheben und Gymnastik - begonnen. Inzwischen hebt die Volksschullehrerin aus St. Michael 65 Kilo (Reißen) bis 85 Kilo (Stoßen). Ihre Muskelkraft ist auch in der Schule ein Thema: „Gerade im Sommer bemerken die Kinder meinen trainierten Körper und stellen Fragen. Dass sie so eine starke Lehrerin haben, taugt ihnen.“ Sie versucht, gerade Kinder aus sozial schwierigen Verhältnissen für Sport zu begeistern und ihnen so eine Perspektive zu geben. „Viele Kinder blühen im Sport auf und erlangen dadurch Selbstvertrauen“, weiß Schröcker aus eigener Erfahrung.