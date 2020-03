Das erste Duell der beiden aktuellen Topklubs Salzburg und LASK steigt am Ostersonntag (12. April) in Salzburg. Das zweite Aufeinandertreffen ist für die letzte Runde am 17. Mai angesetzt. Das gab die Bundesliga am Montag bekannt. In der Qualifikationsgruppe empfängt die Austria zum Auftakt am 14. März die Admira. Zudem treffen Mattersburg und Altach sowie WSG Tirol und St. Pölten aufeinander. Die Spiele der Qualifikationsrunde finden immer am Samstag (jeweils 17 Uhr) statt, die Meistergruppe spielt am Sonntag (zwei Spiele 14.30 Uhr, ein Spiel 17 Uhr).