Montag 9.45 Uhr im dritten Wiener Gemeindebezirk, in der Zentrale des Ärztefunkdiensts: Telefone klingelten wild durcheinander, zwölf Mitarbeiter beantworteten mit Engelsgeduld alle Fragen. „Die Anrufer werden vorgefiltert, und bei tatsächlichen Corona-Symptomen gibt es eine Testung“, so Dr. Alois Töglhofer – dann ist es so weit: Erste Blaulichtfahrt um 10.04 Uhr mit Abfahrt in der Modecenterstraße, der Zielort ist eine Familienwohnung im zwölften Bezirk. Ein Fall für den erfahrenen Polizeiamtsarzt Serge Paukovics!