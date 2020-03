Nein, die Stadt Wien verteilt in der U6 noch keine (am besten mit Menthol parfümierten) Atemschutzmasken, es gibt auch keine Desinfektionsmittelspender in der Bim oder Gratisschutzanzüge. Dennoch kommt es zur ersten Maßnahme im Kampf gegen das Coronavirus: Öffi-Türen öffnen sich ab sofort - ohne Drücken - selbst.