Früh am Morgen rückten die Forstarbeiter am Rengerberg in Bad Vigaun an, doch ehe der erste Baum gefällt werden konnte, waren die Freileitungsgegner zur Stelle. Sie bildeten eine Menschenkette und stellten sich den Motorsägen sowie einem Großaufgebot der Polizei entgegen. Zeitgleich startete der zweite Prozess.