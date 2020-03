Auf Bezirksebene der schwarz-blauen Koalition in Graz hängt der Haussegen schief: In den Haaren liegen sich der Göstinger Bezirksvorsteher-Stellvertreter Alexis Pascuttini (FPÖ) und die dortige ÖVP-Nummer-eins, Bernhard Baier. Pascutti wirft dem Bezirksvorsteher vor, in Bezirksratssitzungen bewusst die Geschäftsordnung gebrochen und während der Sitzung eingebrachte FPÖ-Anträge nicht zugelassen zu haben. „Das war nicht rechtens, wie mir die Präsidialabteilung der Stadt Graz bestätigt hat“, berichtet Alexis Pascuttini.