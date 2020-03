Hanna Rohn war Anfang 20, studierte gerade Gender Studies an der Uni Graz, als ein Kollege sie auf die Ausbildung zur Sexualpädagogin aufmerksam machte – sie war begeistert und absolvierte einen Kurs. „Das Meiste lernt man aber in der Arbeit mit den Mädchen. Gerade in der sexuellen Bildung kommt es darauf an, einen sicheren Rahmen zu kreieren, wo man gut an die Lebenswelt der jungen Menschen andocken kann“, sagt die 32-Jährige.