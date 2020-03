In der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates wurden jetzt in Mödling die letzten personellen Weichen nach der Wahl gestellt. Im Bürgermeisteramt bestätigt wurde dabei Hans Stefan Hintner (VP). Neu ist, dass es in den nächsten fünf Jahren gleich drei Vizebürgermeister gibt: Silvia Drechsler (SP), Rainer Praschak (Grüne), Ferdinand Rubel (VP).