Kostenlose Hotlines

Generell werden in Tirol Coronavirus-Abstriche nur im Verdachtsfall durchgeführt. „Prinzipiell sollen sich möglicherweise betroffene Personen an die kostenlosen Telefonhotlines wenden und nicht selbständig zu einem Arzt bzw. einer Ärztin gehen, wo möglicherweise andere Personen - in öffentlichen Verkehrsmitteln oder in einem Wartebereich - angesteckt werden könnten. Zudem gilt es, offizielle Notrufnummern wie 144 nicht zu blockieren, da hier medizinische Notfälle und andere dringliche Erkrankungen weiter disponiert werden“, rät Anita Luckner-Hornischer von der Landessanitätsdirektion.