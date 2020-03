Nach den Gemeinderatswahlen vom 26. Jänner war das jeweilige Ergebnis in insgesamt 18 Gemeinden beeinsprucht worden. Gestern entschied die Landes-Hauptwahlbehörde, dass in drei Orten – nämlich in Alland, Schrattenberg und Perchtoldsdorf – die Bürger erneut ihre Stimmen abgeben müssen.