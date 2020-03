Der Hilfsarbeiter und der gelernte Maler scheinen das Paradebeispiel für Kriminaltouristen zu sein. Zweimal in dieser Wintersaison kamen sie für ein paar Tage in Skiorte am Arlberg oder nach Ischgl oder Galtür. „Ich fahre gerne Ski. Ich wollte aber auch, dass sich die Reise rentiert“, musste der 28-Jährige angesichts der Beweislast zugeben. Er oder sein mitangeklagter Kollege besorgten sich in Verleihen teure Skier, gaben Fantasienamen an und gaben die Ausrüstung dann einfach nicht mehr zurück.