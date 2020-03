Aus Spaß wurde Ernst bzw. eine der erfolgreichsten heimischen Musikbands: Seiler und Speer! Zu Gast bei Moderator Max Schmiedl in unserem „Stiegenhaus West“ war diese Woche aber nur Christopher Seiler, ganz ohne Bernhard Speer. Was für Seiler als „Anton Horvath“ in der Serie „Horvathslos“ als YouTube-Spaßprojekt begann, wird heuer bereits in der fünften Staffel produziert. Mit Band-Kollegen Bernhard Speer entstand aus dem Soundtrack für die Serie Großartiges: Spätestens seit ihrem ersten Hit „Ham kummst“ spielen sie nicht nur in Österreich in ausverkauften Hallen.