Als Amateurin wurde die bildhübsche Wienerin mit italienischen Wurzeln Staatsmeisterin und gewann ein großes Turnier in Deutschland. Auch in ihren beiden Profikämpfen blieb die 27-jährige Modellathletin ungeschlagen. Die Frau mit den Fäusten aus Stahl und dem Herz aus Gold, die so leicht nichts umwirft, spazierte jetzt für ihr Trainingslager wochenlang jeden Tag durch eine unscheinbare Stahltür im Schatten der Brooklyn Bridge, die in ein graues Treppenhaus mündet - der Eingang zum Olymp der weltweiten Box-Szene mitten in New York.