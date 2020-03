Der Ärztemangel beginnt auch bei der Arbeitsmedizin durchzuschlagen, was die Vorsorge für Gesundheit am Arbeitsplatz gefährdet. Ein eigener Lehrstuhl für Arbeitsmedizin an der Medizin-Fakultät der JKU in Linz könnte hier Linderung bringen, meinen die Präsidenten von Arbeiterkammer und Ärztekammer.