Etablissements mit Salzburger Landhausküche gibt es ohnehin schon genug in den Skiorten des Pongau. Das fand zumindest der junge Koch Patrick Pass, weshalb er in seinem Restaurant FRITZ & FRIEDRICH im Hotel Rigele Royal in Obertauern konsequent ein alpin-asiatisches-Fusion-Konzept verwirklicht. Er kombiniert also regionale Produkte wie Saibling oder Tauern-Rind mit japanischen, chinesischen oder thailändischen Gewürzen.