„Wir haben sehr konservativ kalkuliert. Wahrscheinlich werden unterm Strich heuer noch mehr als 8,2 Millionen Euro an Kommunalsteuer in die Gemeindekasse fließen“, ist der Marchtrenker Stadtchef Paul Mahr zufrieden. In seiner Ära ist die Zahl der Arbeitsplätze von 5000 auf aktuell rund 8000 gestiegen. Weil die großen Leitbetriebe ausgebaut haben und Mahr einige große Fische an Land ziehen konnte. So übersiedelte TGW mit rund 700 Mitarbeitern von Wels nach Marchtrenk. „Wir haben im Match gegen den großen Nachbarn öfter das Rennen machen können, obwohl wir im Gegensatz zu Wels keine 25-prozentige Kommunalsteuerbefreiung für die ersten drei Jahre gewähren“, ist Mahr stolz auf die Entwicklung. Stattdessen setzt er auf „weiche Faktoren“, wie etwa eine große und rasche Auswahl an Wohnmöglichkeiten oder Vergünstigungen für Mitarbeiter fürs Freibad oder die Eishalle. Oberste Priorität hat aber die rasche Abwicklung der Firmen-Anfragen. In der Bauabteilung wurde ein Journaldienst eingeführt, der sogar an Sonn- und Feiertagen reagiert.