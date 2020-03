Während Europa voll Besorgnis mitverfolgt, was an der griechisch-türkischen Grenze abläuft, ist auch die Lage auf heimischem Boden interessant. In Oberösterreich befinden sich nach der Krise 2015/16 derzeit noch 4200 Asylwerber in der Grundversorgung. 2600 von ihnen leben in Asylquartieren, wo 900 Plätze frei sind.