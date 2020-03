Erdogan erklärte am Montag in einer vom Fernsehen übertragenen Ansprache an Parteimitglieder, er habe von europäischer Seite ein Gipfeltreffen von „vier oder fünf“ Ländern angeboten bekommen. Das türkische Staatsoberhaupt wird am Montagabend zudem den bulgarischen Ministerpräsidenten Boiko Borissow empfangen. Bulgarien grenzt an die Türkei und hat nach der Grenzöffnung seine Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. Zudem werde er mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel telefonieren, kündigte Erdogan an.