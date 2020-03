„Die 350 Euro sind aber nur ein Richtwert. In vielen Fällen ist es noch deutlich mehr Geld, das da im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße liegt“, so AK-Präsident Gerhard Michalitsch. Gemeinsam mit dem ÖGB startet die Arbeiterkammer daher am kommenden Montag mit einer großen Infokampagne. Zwischen 9. März und 7. Mai stehen fünf Experten in allen AK-Bezirksstellen sowie in der Zentrale in Eisenstadt für Beratungen zur Arbeitnehmerveranlagung telefonisch, per Mail oder auch persönlich zur Verfügung.