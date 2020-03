Der deutsche Skistar Thomas Dreßen kann womöglich am kommenden Wochenende in Norwegen schon wieder im Weltcup starten. Die Schulterverletzungen, die sich der 26-Jährige am Samstag beim Sturz im Super-G in Hinterstoder zugezogen hat, sind nicht so schlimm wie befürchtet. Laut den behandelnden Ärzten hat Dreßen eine Subluxation (nicht vollständige Ausrenkung) beider Schultergelenke erlitten.