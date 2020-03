Das in New South Wales nach einem sechsmonatigen Testbetrieb eingeführte Hightech-System besteht aus zwei Kameras, von denen eine das Kennzeichen fotografiert, während eine zweite von oben durch die Frontscheibe blitzt und so die Hände der Lenker sichtbar macht. Algorithmen erkennen auf den so entstandenen Aufnahmen, ob der Fahrer mit einem Handy hantiert. Zur Kontrolle schauen sich Polizisten die Fotos genau an, bevor eine Anzeige verschickt wird.