Die Anglo Austrian Bank AAB AG (die frühere Meinl Bank AG) hat beim Handelsgericht Wien Konkurs beantragt. Das Verfahren sei bereits eröffnet, teilte der Kreditschutzverband von 1870 (KSV 1870) am Montag mit. Es gebe 245 Millionen Euro an Passiva zuzüglich weiteren 40 Millionen Euro an strittigem Vermögen. Dem stünden 148 Millionen Euro an Aktiva gegenüber, hieß es. Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 14. Mai anmelden.