Nicht aufhören, Freunde zu treffen!

„Es lohnt sich also, schon zu einem frühen Zeitpunkt einen Hörakustiker aufzusuchen.“ so Martin Huber. Das ist der erste Schritt, die gesellschaftliche Isolation zu vermeiden und seine geistige Gesundheit beizubehalten. Insofern steht Hartlauer absolut hinter dem diesjährigen Credo des Welttages. Hör nicht auf, Freunde zu treffen. Hör nicht auf, agil im Kopf zu sein. Fang lieber an, deine Lebensqualität zurückzugewinnen."