Maria Magdalena wurde seine Jüngerin. Jesus unterrichtete sie, und sie begleitete ihn. Als wohlhabende Frau unterstützte sie ihn mit allen Mitteln. Sie war da, als Jesus starb. Sie stand am Kreuz, als alle männlichen Jünger aus Angst vor Sanktionen Reißaus genommen hatten. Sie ging zum Grab ihres Lehrers, um ihm die letzte Ehre zu erweisen, und es war ihr egal, dass sie als Sympathisantin eines zum Tode verurteilten „Verbrechers“ ebenfalls in Gefahr war. Maria Magdalena gehörte zu den wichtigsten Weggefährten Jesu. Und so war es nur konsequent, dass ausgerechnet sie es war, der sich der auferstandene Jesus zuallererst zeigte. Ihr hat er aufgetragen, von seiner Auferstehung zu berichten. Sie war Apostelin, und ihr Zeugnis ist eine der Wurzeln, auf die sich die christliche Religion bis heute beruft.